إجراء امتحانات القدرات للمرة الثانية بـ«إعلام الإسكندرية» لـ3 فئات

أعلن قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية عن إعادة فتح باب التقديم لامتحانات القدرات للمرة الثانية على التوالي للعام الدراسي 2022-2023 على أن يكون الاختبار الالكتروني يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري وتجرى المقابلة الشخصية يوم الاثنين الموافق 10 من ذات الشهر وذلك بعد انتهاء اختبارات القدرات للمرة الأولى واجتياز 415 طالبا للامتحانات.

وقال الدكتور طه نجم، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن فتح باب التقديم للاختبارات جاء بعد تقدم الطلبة أصحاب شهادة المعادلات من الدول العربية الأخرى وطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات المعادلة لها والذي يختلف تنسيقهم ومواعيده عن طلبة الثانوية العامة في مصر بطلبات متكررة للالتحاق بالقسم، فما كان من إدارة القسم سوى تلبية النداء وفتح باب الاختبارات مرة أخرى.

800 طالب تقدموا لأداء اختبارات القدرات بإعلان الإسكندرية

وأضاف طه نجم أن عدد المتقدمين للالتحاق بقسم الإعلام بآداب الإسكندرية بلغ أكثر من 800 طالب من الشعبتين الأدبية والعلمية اجتاز منهم 415 طالبا الاختبارات في المرة الأولى وهو عدد لا بأس به حيث يعتبر العدد مضاعفا لأعداد الدفعات الأخرى بالقسم.

5 أكتوبر هو آخر موعد للتقدم لاختبارت قسم الإعلام للمرة الثانية

وتابع أنه لن يسمح للطلاب الذين أدوا الاختبارات في المرة الأولى التقديم للمرة الثانية لإعطاء الفرصة للطلبة الجدد، وتسلم الأوراق المطلوبة في قسم الإعلام بغرفة المعيدين والمدرسين المساعدين على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات الأربعاء الموافق 5 من أكتوبر الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقدم لاختبارت قسم الإعلام

وأوضحت إدارة قسم الإعلام والنشر الإليكتروني أن الأوراق المطلوبة للتقديم بالقسم هي:-صورة من شهادة الثانوية العامة -صورة من بطاقة الترشيح -صورة من بطاقة الرقم القومي -صورة من إيصال دفع الاختبار الإلكتروني.