فتح باب التقديم للموسم الثاني من برنامج «الدوم».. اعرف الشروط

أعلن برنامج «الدوم»، فتح باب التقديم للموسم الجديد من البرنامج، في مجالات في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى.

وجاءت شروط ومعايير التقديم بالمسابقة، حسبما أعلن الموقع الرسمي للبرنامج، قبل قليل، لكل من يمتلك الموهبة في مجالات الغناء أو التمثيل أو التقديم التليفزيوني من جميع المحافظات، لإعطائهم الفرصة لعرض مواهبهم أمام لجنة من أهم الفنانين وأمام كل الجمهور.

شروط المسابقة

1- سن الاشتراك في المسابقة من 16 إلى 30 عاما للغناء والتمثيل، ومن 21 إلى 30 للتقديم.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط، ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية.

3- الأولوية فى الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمى وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصا للمسابقة.

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة فى القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله فى المرحلة القادمة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذى يظهر بعد التسجيل.

7- إذا جرى اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي، سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج فى المحافظة التابع لها.

8- يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشكلات صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة، في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.

يذكر أن برنامج «الدوم»، أحد المبادرات التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض عبر مجموعة قنوات «ON»، بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسمه الأول.