«التعليم» تكشف نظام الحضور والغياب لمعلمي الحصة بالمدارس

وجهت المديريات التعليمية الإدارات التابعة لها بالتنبيه على المدارس بتخصيص سجلات منفصلة للحضور والغياب لمعلمي الحصة، والتي فتح باب التقديم بها لسد العجز بالمدارس، طبقاً للكتاب الدوري 26 الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتصريح لحملة المؤهلات العليا من التربية والمعلمين المحالين للمعاش من الراغبين بالعمل بمهنة التدريس بنظام الحصة لسد العجز.

كما وجهت المديريات الإدارات التعليمية بتشكيل لجان لفحص الأوراق المطلوبة للمتقدمين للعمل بنظام الحصة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

الترخيص بالتدريس بموجب خطاب من موجه أول المادة

وأعلنت المديريات أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير الإدارة التعليمية التابع لها الراغب بالعمل، ورفع الطلبات مستوفاة الشروط لمدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه ويرخص للتدريس بموجب خطاب من موجه أول المادة ومعتمد من مدير الإدارة التي يتبعها المتطوع بعد اجتياز المقابلة من قبل اللجنة المشكلة بالإدارة

وحددت المديريات الشروط المطلوبة للراغبين في التقديم للعمل بنظام الحصة الآتية:

- العمل في الإدارات والمدارس التي بها عجز، وفي التخصصات المطلوبة فقط.

- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلاً على الموازنة العامة للدولة.

- علي أن يتم الاختيار والمفاضلة كالآتي:

ممن له خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية.

الأعلى مؤهل.

الأعلى تقديراً في المؤهل الدراسي.

الأقدم تخرجاً.

- يتم بحث الموقف الأمني للمرشحين عن طريق المديرية.

- المقابل المادي للحصة 20 جنيهاً، وبما لايتجاوز 24 حصة أسبوعياً.

- يتم التقديم على موقع المديرية.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقاً للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021 وذلك لعدد 7 تخصصات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وهي:

1- اللغة العربية.

2- اللغة الإنجليزية.

3- الرياضيات.

4- العلوم.

5- الدراسات الاجتماعية.

6- رياض الأطفال.

7- معلم فصل.