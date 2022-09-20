«تعليم الغربية»: استبعاد مدير مدرسة بكفر الزيات وإحالته للتحقيق

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة مدير مدرسة سعد بن أبي وقاص بكفر العرب التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، للشؤون القانونية واستبعاده من منصبه لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لغلق المدرسة وعدم تواجده على رأس العمل أو أيا من العاملين بها.

استعدادات العام الدراسي الجديد

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام فيها بمتابعة عدة مدارس بإدارات غرب طنطا وبسيون وكفر الزيات للاطمئنان على جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والذي من المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وتوجه وكيل الوزارة لمتابعة مدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة الشهيد عصام محمد الفيشاوي للتعليم الأساسي بالحداد، ومدرسة فريدة هانم السيسي للتعليم الأساسي، واطمأن إلى استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، وانتهاء جميع المدارس من أعمال الصيانة البسيطة بها، وأثنى خلال المتابعة على استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد.

تحية العلم في طابور الصباح

وخلال متابعته لجميع المدارس، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بضرورة تنفيذ مراسم تحية العلم ورفع العلم عن طريق حرس العلم يوميا، وترديد «تحيا جمهورية مصر العربية» ثلاث مرات، ثم ترديد النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى، كما وجه أيضاً بضرورة تقديم كلمة في الإذاعة المدرسية عن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، موجها بزراعة شجرة أثناء الطابور كرمز لتفعيل المبادرة بالمدارس، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد، ويتم انصراف الطلاب إلى الفصول بصحبة الموسيقى والأغاني الوطنية.