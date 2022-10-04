«المتحدة» مستمرة في خوض معركة الوعي بمشروعات وحملات مدروسة

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معركتها لنشر الوعي الثقافي والفني، ومحاربة انحدار الذوق العام، ساعية بكل الجهد، إلى المساهمة في الارتقاء بثقافة الشعوب، وإحداث طفرة في شتى المجالات الفنية والثقافية والإعلامية، من خلال خطوات ومبادرات مدروسة، نُفّذت بالفعل على أرض الواقع.

«مصري» أحدث المشروعات لتسجيل البطولات والإنجازات بفعاليات ثقافية ورياضية

ودشّنت هيئة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشروعاً درامياً ثقافياً توعوياً بعنوان «مصرى»، لتسجيل البطولات والإنجازات بفعاليات ثقافية ورياضية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك دشّنت الهيئة إنتاج أعمال فنية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ضمن مشروع ثقافى متكامل، فضلاً عن تنظيم سلسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات بالمدارس والجامعات، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى، وإطلاق مسابقة روائية متخصّصة للمحترفين والهواة لتقديم أعمال روائية، وإنتاج مجموعة أفلام تسجيلية.

الشركة تطور الدراما فى مصر من أجل وعى أكبر وتتّجه إلى السينما

ولم تكن هذه الخطوة الأولى التى اتخذتها الشركة «المتحدة» نحو وعى أكبر فى عالم الدراما، ولكن سبق وقدمت سلسلة من الأعمال الدرامية الوطنية على مدار السنوات الماضية، التى أسهمت فى زيادة وعى الجمهور بإنجازات أبطال قدموا لمصر الكثير، من بينها مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، والذى جسد بطولات عدد من شهداء مصر بعد ثورة 30 يونيو.

ودعمت «المتحدة» السوق الدرامية من خلال إطلاقها أول مهرجان خاص بالدراما فى مصر، تحت عنوان «مهرجان القاهرة للدراما»، الذى حقق نجاحاً باهراً فى دورته الأولى، التى أقيمت سبتمبر الماضى، وحرص على تكريم المميزين فى السباق الرمضانى لعام 2022، وسلط الضوء للمرة الأولى على نجوم زمن الفن الجميل من خلال تكريمهم فى لقطة أثرت على قلوب المتابعين.

وقالت الفنانة نادية الجندى، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن مهرجان الدراما، إنه سيسهم فى الارتقاء بالأعمال الفنية، ويؤدى إلى تقديم الفنانين أفضل ما لديهم ليتمكنوا من المنافسة والحصول على جائزة المهرجان، ولذلك فهو يسهم فى تطوير شكل الدراما فى مصر.

ولم تغفل «المتحدة» عن تحقيق الوعى فى مجال السينما، فاتجهت إلى توقيع بروتوكول خاص، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لإدارة وتشغيل «سينما الشعب» من حيث المحتوى، وهى التى تساعد الجمهور من مختلف الطبقات فى الحصول على تذكرة سينما بمبلغ رمزى (عشرين جنيهاً) فى جميع محافظات مصر، وقال تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، عن هذا البروتوكول، إنه سيسهم فى تعريف الجمهور بـ«سينما الشعب».

أما على الصعيد الإعلامى، فنجحت الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية فى اكتشاف عدد كبير من المواهب المتميزة على الصعيد الغنائى والتمثيلى والإعلامى من خلال إطلاق برنامج خاص باكتشاف المواهب تحت عنوان «الدوم»، الذى أسهم بدوره فى تسليط الضوء على أشخاص ذوى موهبة حقيقية.

وتتوالى نجاحات «المتحدة» فى تحقيق الوعى، وهذه المرة على المستوى الرياضى، من خلال إطلاق أول برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية تحت عنوان «كابيتانو مصر»، الذى يسعى بدوره لاكتشاف مواهب كرة القدم وتحقيق حلم الكثيرين ممن لا يجدون الفرصة، وإنشاء جيل جديد. وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن البرنامج إنه خطوة مميزة للاهتمام بهذا النوع من المواهب، «لأننا نحتاج إلى خلق جيل جديد، خاصة مع صغر سن معتزلى كرة القدم».

ولأن الأطفال هم المستقبل، فقد حرصت «المتحدة» على جعلهم فى مقدمة حملتها التوعوية من خلال إطلاق أكبر مشروع للاهتمام بمحتوى الأطفال فى العالم العربى، وخريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجّهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، وإطلاق أكبر شركة إنتاج خاصة بمحتوى الأطفال فى مراحلهم العمرية المختلفة، التى تحمل اسم «نبتة»، وستبدأ بسبعة أعمال دفعة واحدة متنوعة ما بين البرامج والكارتون والعرائس والمسابقات.

وإيماناً بمبدأ أن «الأخلاق تبنى الأمم» دشّنت «المتحدة» خلال الفترة الماضية حملة للتوعية بالأخلاق تحت عنوان «أخلاقنا الجميلة»، التى تؤكد الأخلاق التى تربينا عليها، وأمرت بها جميع الأديان السماوية، كاحترام كبار السن وحُسن التعامل مع الجيران وغيرها.

ولاقت حملة «أخلاقنا الجميلة» دعم الكثيرين، ومن بينهم الفنانة نبيلة عبيد، التى قالت: «يا ريت كل الناس تعمل كده ونرجع لأخلاقنا الحلوة اللى اتربينا عليها، واللى اتعرف بها المصريين، والناس تاخد بالها من كل حاجة بتعملها». وأكدت «عبيد» أن التليفزيون بالفعل يشكّل جزءاً كبيراً فى التأثير على الجمهور. وأضافت: «محتاجين نقدم كل الحاجات الكويسة اللى بتشجع الناس على أن أخلاقهم تبقى حلوة وترجع زى زمان».