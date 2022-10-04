تنظيم مبهر من الشئون المعنوية لـ«ندوة أكتوبر»: «إرادتنا مفتاح النصر»

نجحت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في القيام بتنظيم مُبهر لفعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة، المُنعقدة تحت عنوان «أكتوبر.. إرادة وطن»، بمناسبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية «الجوية والبحرية والدفاع الجوي»، وعدد من كبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة، ورجال الشرطة المدنية، والإعلاميين والفنانين.

جهود واسعة للشئون المعنوية منذ أسابيع لإعداد «ندوة أكتوبر»

وبذلت إدارة الشئون المعنوية جهودا على مدار الأسابيع الماضية، من أجل الإعداد الجيد لوقائع الندوة، واختيار الفنانين المشاركين في فعالياتها، التي ضمت نخبة كبيرة من النجوم، بينهم شيرين عبدالوهاب، ونوال الزغبي، ومدحت صالح، وحميد الشاعري، وغيرهم من الفنانين من دول عربية عدة.

أفلام وثائقية مهمة: «إرادتنا هي التاريخ»

وضمت الندوة عددا من الأفلام الوثائقية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، التي ساهمت في توصيل رسائل عدة للشعب المصري والعالم، أهمها الدور الكبير الذي تلعبه الإرادة والتحدي والصمود و«روح أكتوبر»، في تحقيق النجاحات والإنجازات، التي جاءت تحت عنوان «إرادتنا هي التاريخ»، كما تم إعداد فيلم تسجيلي تحت عنوان «شعلة النصر»، الذي شارك فيه العديد من الأبطال الرياضيين وفي مجالات هندسية وطبية عدة؛ لإبراز فكرة أن مصر زاخرة بالخبرات سواء من كبار السن وجيل الرواد، أو الشباب، في إطار تبادل الخبرة بين جيل وجيل.

مشروع درامي ثقافي توعوي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وتضمنت وقائع وفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أيضا، فيلم «يقين»، الذي سجل بفخر مد يد الرعاية لطفلة لا ذنب لها تركها أباها التكفيري وأمها خلفهما في سيناء على هامش مداهمة لرجال القوات المسلحة، وتركاها في حالة صعبة لتلقى ربها، لكن يد الرعاية امتدت إليها لتتغير حياتها تماما، فضلاً عن المشروع الدرامي الثقافي التوعوي الذي أطلقته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة الماسة للإنتاج الفني، الذي يأتي تحت عنوان «مصري».

عروض فنية هادفة

كما اشتملت الندوة التثقيفية أيضا على عدد من العروض الفنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بينها أغنية «وأنت ماشي في أرض سينا»، من تقديم الفنانة شيرين والطفل محمد أسامة، و«أوبريت لمتنا»، الذي شارك فيه عدد من الفنانين من عدة دول عربية، في رسالة حول أهمية الوحدة العربية، فضلاً عن أغنية الله أكبر من غناء الفنان مدحت صالح، وأغنية «شبك يا مصري».

مشاركة متميزة للعميد ياسر وهبة والمقدم مصطفى لبيب

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشاركة الأصوات العذبة من رجال إدارة الشئون المعنوية في فعاليات الندوة، ومن بينهم مقدم الحفل العميد ياسر وهبة، والمقدم مصطفى لبيب، خلال عرضه حول فيلم المجموعة 139 صاعقة، التي شاركت في معركة أبوعطوة للتصدي لشارون وجنوده خلال محاولة اقتحام مدينة الإسماعيلية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وتصديهم لهم.