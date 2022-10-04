القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ، وجاء فيها:

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلوات الله عليه وسلامه، يطيب لي أنَّ أبعث لكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العظيمة وشعبها بكل الخير واليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه المناسبة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن والدفاع عن مقدراته، مقتدين بصاحب الذكرى العطرة وكفاحه ونضاله في مجابهة الشدائد والتحديات وحفظ الأوطان وتعهدها بالبناء والتطوير، متحلين بالشجاعة والإيمان الواثق بنصر الله وتوفيقة لتظل مصرنا الغالية وطناً أمناً قوياً بسواعد أبنائه المخلصين، وأدعو الله أن يحفظ خطاكم وأن يؤيدكم دوماً بنصره، وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية.

وأصدَر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، إضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدَر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.