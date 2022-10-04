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السيسي: تحية لكل جيل أكتوبر العظيم.. القوات المسلحة حصن هذا البلد الأمين

كتب:

نرمين عفيفي
12:42 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية إجلال واحترام لكل جيل أكتوبر العظيم، قائلًا «كرئيس لمصر، أوجه تحية يملأها الإجلال والاحترام لكل من أسهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، وتحية يملأها الفخر والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف أنَّ أكون أبنًا من أبنائها».

السيسي: القوات المسلحة رمز البسالة والتحدي والصمود

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، «القوات المسلحة رمز البسالة والتحدي والصمود وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم، وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش أمرًا مقدسًا وضامنًا أبديًا لأمن هذا الوطن واستقراره».

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بقلم نرمين عفيفي