بعد ترشيحه لجائزة النيل.. أشرف زكي: يحيى الفخراني يستحق أعلى التكريمات

رشحت نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير يحيى الفخراني، للحصول على جائزة النيل الدولية للإبداع.

ومن جهته، قال الفنان أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن يحيى الفخراني أحد أهم رموز الفن في الوطن العربي ويستحق أعلى التكريمات في الوطن العربي.

صاحب مسيرة كبيرة للغاية من العطاء

وأضاف: «يأتي ذلك كون الفنان يحيى الفخراني صاحب مسيرة كبيرة للغاية من العطاء الذي استمر على مدار سنوات عمله منذ شبابه وحتى الآن».

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد رشحت لجوائز الدولة كلا من مهندسة الديكور نهى برادة ومصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية.

الفنان يحيى الفخراني غاب عن دراما رمضان 2022، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا في رمضان 2021، من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمة ينجح في الوصول لثلاثة شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

وشارك في بطولة المسلسل يحيى الفخراني، أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، تميم عبده، رنا رئيس، محمد يسري، نهى عابدين، حنان سليمان، عبد الرحيم حسن.