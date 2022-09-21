يحيى الفخراني: الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة للدراما ستضم كل مسلسلات السنة

وجه الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، كلمة للوسط الفني وحضور المهرجان، قائلا: «منورين، من غيركم، مهما كان مدير الإضاءة في المكان مش هيقدر ينور هذا المهرجان غير بحضراتكم».

وأضاف الفخراني، في كلمته، بالمهرجان: «شكرا جزيلا لحضوركم، وشكر واجب للقائمين على هذا المهرجان، نقابة المهن التمثيلية وأيضا شركة POD، وكل من ساعد في إنجاح هذا اليوم، إن شاء الله المهرجان يفرحنا ويسعدنا».

وتابع: «عاصرت بداية مهرجان الإذاعة والتلفزيون، ومهرجان القاهرة للدراما النهاردة راجع على استحياء، لأن الزمن مكنش ينفع يبقى بالقوة والتنظيم الكافي مع كل عناصر الإبداع في عناصر الإذاعة والتلفزيون».

وأردف: «نحن أمام دورة تجريبية على الأعمال الخاصة بشهر رمضان الماضي، وفي العام المقبل، سيتم تقييم كل الأعمال في رمضان وخارج رمضان، وحتى الإنتاج العربي سيكون معنا، وبعدها يا رب يوصل إنه يبقى مهرجان عالمي».

وواصل: «كل تمنياتي لهذا المهرجان بالازدهار والرقي، وإحنا كمصر نحن في احتياج أكثر للأعمال الدرامية لأن فيها جزء تعليمي ووعي، إحنا محتاجين له أكثر من رفاهية المتعة الفنية».