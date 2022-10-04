تشييع جثمان الطفلة «ملك» بعد العثور على جثتها في ترعة بقنا

شيع المئات من أهالي قرية كرم عمران في قنا، جثمان الطفلة «ملك»، 9 سنوات، يتيمة الأب، والتي عثر على جثتها داخل جوال بلاستيك في ترعة القرية، وبها شبهة جنائية، ودفنت في مقابر العائلة في زمام القرية، وسط حالة من الحزن سيطرت على الأهالي.

قرار بدفن جثة الطفلة ملك

وقررت جهة التحقيق بمركز قنا، اليوم، دفن جثة الطفلة التي عثر على جثتها داخل مياه الترعة في جوال بعد نحو 4 أيام من تغيبها، لتلحق بوالدها الذي توفي منذ عدة أشهر صعقا بالكهرباء أثناء عمله.

وقال محمد عبدالحميد، أحد أبناء قرية كرم عمران، إن الطفلة «ملك» شيعت جنازتها اليوم، وهي يتيمة الأب، موضحا أنها متغيبة من نحو 4 أيام، خرجت من المنزل دون أسباب وعادت جثة هامدة.

أمن قنا يكثف جهوده لكشف لغز وفاة ملك

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من جهودها لكشف الأسباب الحقيقية وراء وفاة الطفلة المتغيبة ملك والعثور على جثتها داخل ترعة قرية كرم عمران.

وكانت الأجهزة الأمنية وأهالي قرية كرم عمران، أمس، عثروا على جثة طفلة داخل ترعة بقرية كرم عمران بمركز قنا، بعد تغيبها منذ أيام عن منزلها.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة الطفلة، ملك محمد نجار، 9 سنوات، في الصف الثالث الابتدائي، داخل الترعة أمام منزلها بقرية كرم عمران بقنا، وذلك بعد تقدم أسرتها ببلاغ عن تغيبها منذ 4 أيام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على جثة الطفلة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.