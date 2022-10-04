إصابة شاب سقط أسفل عجلات قطار «القاهرة- أسوان» في قنا

أُصيب شاب ببتر في الساق بعد سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد، على محطة قوص، جنوب محافظة قنا، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شاب ببتر ساقه، على خلفية سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد في محطة سكة حديد مركز قوص.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة أحمد ثابت جاد، 35 عامًا، مقيم بقرية الشعراني، ومصاب ببتر في ساقه الأيمن، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد القاهرة- أسوان على محطة سكة حديد قوص.

نقل المصاب إلى المستشفى

ونُقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، وجرى إبلاغ ذويه لمتابعة حالته والاطمئنان عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة للتحقيق في الواقعة، وکلفت وحدة المباحث بالتحري حولها، وكشف ملابسات الحادث.