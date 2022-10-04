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سقوط سيارتين ملاكي في ترعة الفؤادية بقنا (صورة)

كتب:

رجب آدم
11:01 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
صورة سقوط سيارتين في ترعة الفؤادية بقنا

صورة سقوط سيارتين في ترعة الفؤادية بقنا

انقلبت سيارتي ملاكي ماركة بيجو في ترعة الفؤادية في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وبداخلهم أشخاص، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة على الفور، الذي أبلغت بدورها مركز الإسعاف لإنقاذ المصابين سريعًا.

إبلاغ الجهات الأمنية

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارتي بيجو في ترعة الفؤادية في أبوتشت شمال محافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن بصحبة سيارات الإسعاف من أجل إخراج المصابين من الترع، والتعامل السريع مع الحادث، وكشف تفاصيل الواقعة.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لمصدر أمني، انتقلت قوات الأمن إلى مقر البلاغ، وجاري حصر المصابين بعد سقوط السيارتين في الترعة، خاصة بعد محاولات الأهالي لإخراج المصابين، لافتًا إلى عدم وجود قتلى حتى الآن. 

 

 

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