سقوط سيارتين ملاكي في ترعة الفؤادية بقنا (صورة)

انقلبت سيارتي ملاكي ماركة بيجو في ترعة الفؤادية في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وبداخلهم أشخاص، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة على الفور، الذي أبلغت بدورها مركز الإسعاف لإنقاذ المصابين سريعًا.

إبلاغ الجهات الأمنية

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارتي بيجو في ترعة الفؤادية في أبوتشت شمال محافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن بصحبة سيارات الإسعاف من أجل إخراج المصابين من الترع، والتعامل السريع مع الحادث، وكشف تفاصيل الواقعة.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لمصدر أمني، انتقلت قوات الأمن إلى مقر البلاغ، وجاري حصر المصابين بعد سقوط السيارتين في الترعة، خاصة بعد محاولات الأهالي لإخراج المصابين، لافتًا إلى عدم وجود قتلى حتى الآن.