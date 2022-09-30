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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «قُضاة مصر حُماة العدالة»

كتب:

محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
عدد «الوطن» غدا

عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 1 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «قُضاة مصر حُماة العدالة»

- في «يوم القضاء المصري».. 7 قرارات تاريخية للرئيس وتحديث بنية المحاكم ونهضة في منظومة التقاضي

- رئيس «محكمة الأسرة بالقاهرة»: القضاء حقق عدة مكتسبات بالجمهورية الجديدة

- «الخولي»: توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية تطبيقا للشفافية والمساواة

- «فوزي»: توسع في فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين

-  سيدات مصر على منصات المحاكم والنيابة.. استراتيجية «تمكين المرأة»

- مساواة في محراب العدالة ونظام فعال لحماية الشهود والأطفال

- إنشاء 9 محاكم ورفع كفاءة 50 وبرنامج ربط إلكتروني بين جميع النيابات العامة

- مدينة العدالة في العاصمة الإدارية صرح هو الأكبر في الشرق الأوسط

- رئيس «الاستئناف»: تطوير المنظومة يتماشى مع «رؤية 2030»

- «خفاجي»: عدد القضايا يتجاوز المليون سنويا.. ولا بد من زيادة عدد القضاة

- «الاختيار» يحصد جائزة أفضل عمل درامي عربي من «الشارقة للاتصال»

-  أحمد عز: أشعر بالفخر.. وخالد الصاوي: نحتاج تكثيف المسلسلات الوطنية لكشف الحقائق

-  العام الدراسي ينطلق اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

-  الأزمة تتصاعد: «بوتين» يضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا

الصفحة الثانية

- «النواب» يبدأ أولى جلسات دور الانعقاد الثالث اليوم

-زيارات ميدانية لمشروعات «حياة كريمة» في 12 محافظة

-«الصحة»: مباحثات لتطبيق «الذكاء الاصطناعي» في المستشفيات

-«البترول»: مركز لـ «التعدين والذهب» في الصحراء الشرقية

-«الأوقاف»: افتتاح 12 مسجدا في 4 محافظات

-«القصير»: إزالة المعوقات لفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية

-«التضامن» تطلق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر

- برنامج لـ «المصريات بالخارج» للتوعية بالهوية المصرية

- مأساة «محمود» مع ضمور العضلات «محتاج حقنة بـ 350 ألف دولار»

-الزمالك يكثف مفاوضاته لضم «وادي».. والأهلي يقترب من «مارسينيو»

 

الصفحة الثالثة

- قُضاة مصر حُماة العدالة

- تطوير منظومة القضاء

- تلبنية التحتية

- تحقيق العدالة الناجزة

- الأموال المحصلة

- الرقمنة وميكنة الخدمات

الصفحة الرابعة

- 7 قرارات مهمة.. الرئيس «السيسي» يدشن عصرا جديدا لـ «منظومة العدالة»

- «الخولي»: توحيد المستحقات المالية بين جميع الجهات القضائية تطبيقا للشفافية والمساواة

- «فوزي»: توسع ملحوظ في فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين

- مساواة في محراب العدالة.. «ابن الوزير وابن الخفير سواء»

- رئيس «الاستئناف»: تطوير المنظومة يتماشى مع رؤية 2030 لـ «العدالة الإلكترونية»

الصفحة الخامسة

- تطوير التشريعات لتواكب «تحديث الجريمة» الشهود والأطفال تحت مظلة «الحماية القضائية»

- رئيس «الجنايات» السابق: هيئات ستعلن التحول الرقمي قريبا لتخفيف أعباء التقاضي

- رئيس «محكمة الأسرة بالقاهرة»: القضاء حقق عدة مكتسبات بـ «الجمهورية الجديدة»

 

الصفحة السادسة

- «مدينة العدالة» في العاصمة الإدارية.. صرح قضائي جديد ونموذج للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني

- وكيل «النيابة الإدارية»: ليس لها مثيل في الشرق الأوسط.. وتمثل تكاملا للمنظومة القضائية

- «حجازي»: رمز للعدالة في مصر.. وتساعد متخذ القرار على التواصل مع كافة القطاعات الحكومية

- طفرة في تحديث بنية المحاكم.. و«التقاضي عن بُعد» راحة للمواطنين والمحامين

- مقال رأي لـ ماري ماهر، بعنوان: رقمنة القضاء.. تسريع التقاضي والنزاهة والشفافية

الصفحة السابعة

- سيدات مصر على منصات المحاكم والنيابة والهيئات القضائية.. جدارة نسائية بساحة العدالة

- «السعيد»: نأمل أن تتجاوز نسبة التمكين قضائيا 50%.. و«أبو القمصان»: يجب إتاحة الفرصة لمتفوقات «الحقوق»

- رئيس «قضايا الدولة» الأسبق: مصر صاحبة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

- المستشار صدقي خلوصي: مئات الأحكام القضائية أنصفت المرأة المصرية ومنحتها حماية أسرية ومجتمعية

 

الصفحة الثامنة والأخيرة

- في اليوم الدولي للمسنين: الشباب.. شباب القلب

- «الخياطة».. حلم حققه «صلاح» بعد المعاش: «إياك وقعدة القهاوي»

- «العجلة».. رفيق «حسام» في جولاته.. «من إسكندرية لأسوان»

- «الرياضة».. سلاح «عربي» بعد السبعين: «خلاص هشيل حديد»

- «عبدالله» يعلم الأطفال زراعة النباتات «ع السطوح»

- درس جغرافيا على «الحيطة»: فهمت يا «عبدالرحمن»؟

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