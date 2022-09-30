اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «قُضاة مصر حُماة العدالة»
كتب:
محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 1 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «قُضاة مصر حُماة العدالة»
- في «يوم القضاء المصري».. 7 قرارات تاريخية للرئيس وتحديث بنية المحاكم ونهضة في منظومة التقاضي
- رئيس «محكمة الأسرة بالقاهرة»: القضاء حقق عدة مكتسبات بالجمهورية الجديدة
- «الخولي»: توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية تطبيقا للشفافية والمساواة
- «فوزي»: توسع في فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين
- سيدات مصر على منصات المحاكم والنيابة.. استراتيجية «تمكين المرأة»
- مساواة في محراب العدالة ونظام فعال لحماية الشهود والأطفال
- إنشاء 9 محاكم ورفع كفاءة 50 وبرنامج ربط إلكتروني بين جميع النيابات العامة
- مدينة العدالة في العاصمة الإدارية صرح هو الأكبر في الشرق الأوسط
- رئيس «الاستئناف»: تطوير المنظومة يتماشى مع «رؤية 2030»
- «خفاجي»: عدد القضايا يتجاوز المليون سنويا.. ولا بد من زيادة عدد القضاة
- «الاختيار» يحصد جائزة أفضل عمل درامي عربي من «الشارقة للاتصال»
- أحمد عز: أشعر بالفخر.. وخالد الصاوي: نحتاج تكثيف المسلسلات الوطنية لكشف الحقائق
- العام الدراسي ينطلق اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة
- الأزمة تتصاعد: «بوتين» يضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا
الصفحة الثانية
- «النواب» يبدأ أولى جلسات دور الانعقاد الثالث اليوم
-زيارات ميدانية لمشروعات «حياة كريمة» في 12 محافظة
-«الصحة»: مباحثات لتطبيق «الذكاء الاصطناعي» في المستشفيات
-«البترول»: مركز لـ «التعدين والذهب» في الصحراء الشرقية
-«الأوقاف»: افتتاح 12 مسجدا في 4 محافظات
-«القصير»: إزالة المعوقات لفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية
-«التضامن» تطلق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر
- برنامج لـ «المصريات بالخارج» للتوعية بالهوية المصرية
- مأساة «محمود» مع ضمور العضلات «محتاج حقنة بـ 350 ألف دولار»
-الزمالك يكثف مفاوضاته لضم «وادي».. والأهلي يقترب من «مارسينيو»
الصفحة الثالثة
- قُضاة مصر حُماة العدالة
- تطوير منظومة القضاء
- تلبنية التحتية
- تحقيق العدالة الناجزة
- الأموال المحصلة
- الرقمنة وميكنة الخدمات
الصفحة الرابعة
- 7 قرارات مهمة.. الرئيس «السيسي» يدشن عصرا جديدا لـ «منظومة العدالة»
- «الخولي»: توحيد المستحقات المالية بين جميع الجهات القضائية تطبيقا للشفافية والمساواة
- «فوزي»: توسع ملحوظ في فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين
- مساواة في محراب العدالة.. «ابن الوزير وابن الخفير سواء»
- رئيس «الاستئناف»: تطوير المنظومة يتماشى مع رؤية 2030 لـ «العدالة الإلكترونية»
الصفحة الخامسة
- تطوير التشريعات لتواكب «تحديث الجريمة» الشهود والأطفال تحت مظلة «الحماية القضائية»
- رئيس «الجنايات» السابق: هيئات ستعلن التحول الرقمي قريبا لتخفيف أعباء التقاضي
- رئيس «محكمة الأسرة بالقاهرة»: القضاء حقق عدة مكتسبات بـ «الجمهورية الجديدة»
الصفحة السادسة
- «مدينة العدالة» في العاصمة الإدارية.. صرح قضائي جديد ونموذج للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني
- وكيل «النيابة الإدارية»: ليس لها مثيل في الشرق الأوسط.. وتمثل تكاملا للمنظومة القضائية
- «حجازي»: رمز للعدالة في مصر.. وتساعد متخذ القرار على التواصل مع كافة القطاعات الحكومية
- طفرة في تحديث بنية المحاكم.. و«التقاضي عن بُعد» راحة للمواطنين والمحامين
- مقال رأي لـ ماري ماهر، بعنوان: رقمنة القضاء.. تسريع التقاضي والنزاهة والشفافية
الصفحة السابعة
- سيدات مصر على منصات المحاكم والنيابة والهيئات القضائية.. جدارة نسائية بساحة العدالة
- «السعيد»: نأمل أن تتجاوز نسبة التمكين قضائيا 50%.. و«أبو القمصان»: يجب إتاحة الفرصة لمتفوقات «الحقوق»
- رئيس «قضايا الدولة» الأسبق: مصر صاحبة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة
- المستشار صدقي خلوصي: مئات الأحكام القضائية أنصفت المرأة المصرية ومنحتها حماية أسرية ومجتمعية
الصفحة الثامنة والأخيرة
- في اليوم الدولي للمسنين: الشباب.. شباب القلب
- «الخياطة».. حلم حققه «صلاح» بعد المعاش: «إياك وقعدة القهاوي»
- «العجلة».. رفيق «حسام» في جولاته.. «من إسكندرية لأسوان»
- «الرياضة».. سلاح «عربي» بعد السبعين: «خلاص هشيل حديد»
- «عبدالله» يعلم الأطفال زراعة النباتات «ع السطوح»
- درس جغرافيا على «الحيطة»: فهمت يا «عبدالرحمن»؟