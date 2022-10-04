رئيس «قضايا الدولة» يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا أعضاء هيئة قضايا الدولة الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها.