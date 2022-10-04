أبطال «يحيى وكنوز» يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر بأغنية «كتبوا التاريخ»

احتفلت شخصيات مسلسل الأطفال الشهير «يحيى وكنوز»، بذكرى انتصارات أكتوبر، من خلال طرح أغنية جديدة تحمل اسم «كتبوا التاريخ»، وهي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع «هاشتاج».

وطرح الفنان عصام السقا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفيديو كليب، مُعلقًا عليه: «يحيي وكنوز.. كتبوا التاريخ لـ6 أكتوبر.. إنتاج المتحدة.. هاشتاج».

كلمات أغنية كتبوا التاريخ

وتقول كلمات الأغنية التي قدمها يحيى وكنوز: «كان ياما كان جيشنا في اليوم ده انتصر.. وجنود زى الأسود يملوا العين والنظر.. كتبوا التاريخ بدمهم مش فارقة حاجة عندهم غير أرضهم.. ما هو أصل أيه أعز من الوطن.. كتب التاريخ تشهد على الملحمة.. مين كان قوى.. مين دافع.. مين حما.. مين حرر الأرض بأيديه ومصر بالنسبة له ايه.. كله أمل في بكرة أحسن وده فعلا حصل.. أنا وأنت أهو عايشين بفخر وفى أمان.. والفضل يرجع للى ضحوا من الرجال».

يحيى وكنوز يُشاركان في تقديم برنامج رحلة سعيدة

وتشارك شخصيتا مسلسل «يحيى وكنوز»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، على قناة dmc، في تقديم فقرة رئيسية ضمن حلقات برنامج «رحلة سعيدة» الذي يُعرض عبر قناة سي بي سي، خلال الفترة القليلة المُقبلة، وتقدمه كل من زهرة رامي والكاتبة سماح أبو بكر.