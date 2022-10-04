رياضيون في موقع البطولة: الفيلم الوثائقي والعرض أمام الرئيس باحتفالات أكتوبر فخر لنا

شهد الفيلم التسجيلي الذي عُرض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشاركة الكثير من النماذج الرياضية والشخصيات الناجحة، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، التي جاءت تحت عنوان «أكتوبر.. إرادة وطن»، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الـ49.

وشهد الفيلم انتقال شعلة نصر أكتوبر من منطقة النصب التذكاري إلى محافظة الإسماعيلية، أول محافظة يُرفع عليها العلم المصري على الضفة الشرقية من قناة السويس في حرب أكتوبر، وشارك في نقل الشعلة 5 رياضيين هم اللاعب يوسف زكى، بطل العالم في سباق الدراجات، والبطلة بسنت حميدة، بطلة العالم في ألعاب القوى، والبطل محمد الحسيني، السباح العالمي لذوى الهمم، والذي نجح في عبور بحر المانش بإنجلترا، والنقيب أحمد نجيب، بطل العالم في رياضة «الكياك والكانوي» وأحد مصابي العمليات في سيناء، واللاعب بهاء إسماعيل، بطل أفريقيا في رياضة القوس والسهم.

البطلة بسنت حميدة: نصر أكتوبر يمثل قيمة كبيرة ولم أتخيل دعوتي للمشاركة فيه

من جانبها، أعربت بسنت حميدة، لاعبة ألعاب القوى، التي حققت إنجازات رياضية عدة آخرها تتويجها بذهبيتين في سباقات 100 متر و200 متر بفوارق واضحة عن أقرب المنافسين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، عن سعادتها وفخرها لمشاركتها في هذا الحدث العظيم، مضيفة أنَّ نصر أكتوبر يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لكل المصريين، وقالت إنه فور دعوتها للمشاركة قبلت على الفور: «سعادتي كبيرة جداً، ولم أتخيل أنّ يتم دعوتي للمشاركة في حدث كبير زي احتفالات نصر أكتوبر».

يوم كامل استغرقه تصوير بسنت حميدة لمشاهدها في الفيلم التسجيلي، وتنوع التسجيل ما بين «العاصمة الإدارية، والملاعب الرياضية»، ورغم الإجهاد في التصوير، فإنَّها في داخلها شعرت بالفرحة، وقالت لـ«الوطن»: «ماحسيتش بأي تعب علشان كنت حابة اللي باعمله وفرحانة بيه جداً، وإني جزء من احتفالية كبيرة».

بهاء إسماعيل بطل أفريقيا: مشاركتي شرف كبير.. وهذه الأمور تعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضيين

من جانبه أبدى بهاء إسماعيل، بطل القوس والسهم، سعادته لكونه من ضمن المشاركين في الفيلم التسجيلي الذي عُرض أمام الرئيس «السيسي»، وقال بهاء إسماعيل في تصريحات لـ«الوطن»: «لما كلموني علشان أشارك في الفيلم التسجيلي كنت مبسوط جداً، رُحنا وصورنا في قناة السويس، واليوم كان رائع والأجواء كانت جميلة».

وأضاف بطل القوس والسهم: «مشاركتي في حاجة زي دي شرف كبير، خاصة أنه تم عرضه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مستطرداً: «هذه الأمور تعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضيين خلال الفترة الماضية، بقينا حاسين أن المسئولين عينهم علينا وتعبنا مش بيروح على الفاضي».

وأبدى اللاعب سعادته بهذا الاهتمام، مؤكداً أن هذا الأمر سينعكس على نتائج الفرق القومية واللاعبين في مختلف الألعاب على المستوى القاري والعالمي، موضحاً: «هذا الاهتمام يمنحنا دفعة للأمام من أجل رفع العلم المصري في جميع المحافل الرياضية».

واختتم قائلاً: «أشكر الرئيس السيسي والمسئولين في الدولة على هذا الاهتمام الكبير بجميع الرياضات، وهو ما سينعكس بكل تأكيد على مستقبل الرياضة المصرية».

ويُعد بهاء إسماعيل واحداً من أبرز الرياضيين، حيث حقّق الكثير من الإنجازات طوال مشواره مع رياضة القوس والسهم، أهمها تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للناشئين عام 2018، كما حصد لقب البطولة العربية للفرق عام 2019، وتوج بلقب بطولة أفريقيا للناشئين عام 2019.