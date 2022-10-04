أحمد سعد: فخور بغنائي في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر.. شرف لأي فنان

أعرب أحمد سعد عن سعادته البالغة لمشاركته بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر والمقامة في مركز المنارة.

أحمد سعد: فخور بمشاركة زملائي العرب باحتفالية أكتوبر

وقال أحمد سعد لـ«الوطن»: «فخور بالغناء أمام الرئيس السيسي في هذه الاحتفالية العظيمة الوطنية التي يعتز بها كل المصريين والعرب»، متابعًا «شرف لأي فنان المشاركة في تلك المناسبات الوطنية وفخور بمشاركة زملائي العرب الاحتفالية».

احتفالية ذكرى نصر أكتوبر

وشارك أحمد سعد في أوبريت «وطني» خلال احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم نوال الزغبي ومدحت صالح وندار شرارة وبلقيس وفهد القبيس وحميد الشاعري.