أين اختفت غواصة يوم القيامة؟.. أخطر سلاح نووي في العالم

بعد 4 أشهر من انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، أدخلت القوات المسلحة الروسية سلاحا جديدا لها يسمى «غواصة يوم القيامة» واسمها الأصلي «بيلجورود» والتي لديها قدرات على تنفيذ موجات قوية للغاية تؤثر على البحار وعلى الاتصال، ووصفها معهد البحرية الأميركية بأنها هي أكبر سفينة بنيت خلال 30 سنة ويصل طولها إلى 182 مترا.

الغواصة التي يلقي اسمها الرعب في القلوب قادرة على محو مدينة كاملة من الوجود وجعلها غير صالحة للحياة تماما، وتمتلك 6 طوربيدات نووية من نوع بوسايدون، وهي أحد أهم أنواع الصواريخ النووية، وتستطيع الغواصة إنتاج موجات تسونامي اصطناعية طولها 500 متر بجانب حمل أسلحة نووية تزن 100 ميجا طن، بجانب احتواء السفينة على مفاعلين نوويين يزودان الغواصة بالطاقة.

واختفت غواصة يوم القيامة النووية من مقرها في قاعدتها الرئيسية في القطب الشمالي بحسب وسائل إعلام إيطالية نهاية الأسبوع الماضي، ولم يهدأ الناتو بعد انتشار هذه التقارير كالهشيم في النار، إذ خرج ممثلون عن حلف الأطلسي (الناتو) يشير إلى أن هناك يقظة في الحلف لمراقبة التحركات النووية الروسية خاصة بعد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة الدمار الشامل الروسية إذا تعلق الأمر بتهديد وجودي لبلاده.

