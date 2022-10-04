المؤبد لمتهم بالاشتراك مع 6 آخرين في قتل مواطن لسرقته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لاشتراكه مع 6 آخرين في واقعة قتل مواطن والشروع في قتل ابنه لسرقة سيارتهما تحت تهديد السلاح بعد اعتراض طريقهما.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق

تعود أحداث القضية رقم 28936 لسنة 2014 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقـم 1182 لسنة 2014 کلي شمال الزقازيق، حيث اتهمت النيابة العامة «نصر ح ن م»، 32 سنة، سائق مقيم الصالحية القديمة، بالاشتراك مع 7 آخرين صدرت ضدهم أحكام في أوقات سابقة، وهم كل من «أحمد م أحمد ال» و«السيد م ع غ»، 28 سنة، تاجر خضار، مقيم الصالحية القديمة الثالثة، و«ياسر ع ح س»، 19 سنة، عامل زراعي مقيم العزازي فاقوس، و«محمد م س»، 17 سنة، سائق توك توك، و«أحمد ع ص ع م»، (هارب)، و«السيد ال أ م ع»، 25 سنة، طالب مقيم الصالحية القديمة، و«حسن ع ع س أ»، (هارب)، لأنهم في يوم 3 مارس 2014 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية قتلوا المجني عليه «يحيى عبد العظيم محمد علاوي» عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل مقتل مواطن والشروع في قتل ابنه

وتبين أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن أعد المتهم الأول والثاني لهذا الغرض سلاحاً ناريا مششخنا (بندقية آلية) وسلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش روسي)، وكمنوا له بالطريق المتيقن لديهم سلفا مروره منه، وما إن ظفروا بالمجني عليه حال محاولة استيقاف السيارة التي يستقلها حتى قام المتهمان الأول والثاني بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه من السلاحين سالفي البيان، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين من الثالث إلى الخامس للشد من أزرهما، وحال كون المتهم الرابع طفلا جاوز الخامسة عشرة من العمر.

واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين وهما أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه «أحمد يحيى عبد العظيم محمد علاوي» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن أعد المتهمان الأول والثاني لهذا الغرض سلاحاً ناريا مششخنا (بندقية آلية) وسلاحا ناريا غير مششخن.

وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي عاقبت 6 متهمين بأحكام بالسجن في أوقات سابقة، وأصدرت حكمها بالمؤبد على متهم اليوم.