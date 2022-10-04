منع الإكسسوارات و«النودلز».. ضوابط في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية

اتخذت المعاهد الأزهرية في الإسكندرية عددا من الضوابط لضبط العملية التعليمية للطلاب، والحفاظ على التقاليد الأزهرية، إذ شددت على طلابها بتلك القواعد، التي جاء أبرزها منع ارتداء الطلاب أو الطالبات الحلي أو الاكسسوارات، بالإضافة إلى منع إحضار الأطعمة الضارة كالمكرونة سريعة التحضير «النودلز»، وغيرها من الضوابط.

وقال مصدر بالمنطقة الأزهرية في الإسكندرية، إنه جرى إصدار عدد من الضوابط لكافة المعاهد الأزهرية التابعة للإدارة للحفاظ على النظام والتي من شأنها معاملة الطلاب بشكل متساوٍ وتوفير مناخ تعليمي مميز.

ضوابط طلاب المعاهد الأزهرية بالإسكندرية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أول الضوابط خاصة بالطلاب تمثلت في عدم الحضور بأي زي مخالف، لا يتناسب مع رؤية ورسالة المعهد، ومنع ارتداء الطلاب أي اكسسوارات غير لائقة، خاصة طلاب الصف الخامس والسادس، بالإضافة إلى استخدام أي طالب أي وسيلة حادة لبري الأقلام، مثل «الكتر والموس»، ويستبدل ذلك بالبراية، ناهيك عن منع الأندومي والمأكولات والمشروبات الضارة، التي تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة الطلاب.

ضوابط العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية

أشار إلى وجود ضوابط خاصة بعمليات الدخول، إذ يمنع دخول السائقين وأولياء الأمور أثناء التوصيل منعا للتزاحم، لأولياء الأمور الحق في متابعة أبنائهم بتشريفنا للمعهد، ولا يحق لولي الأمر الدخول إلى الفصول مطلقا لأي سبب، والتعامل يكون عن طريق شيخ المعهد أو أسرة التربية الاجتماعية فقط.

وأكد أنه جرى وضع ضوابط خاصة بالطلاب، ويتم التنسيق فيها مع أولياء الأمور، أولها النظافة والنظام والمحافظة على أثاث المعهد، بالإضافة إلى وجود أدوات صحية تخص كل طالب داخل حقيبته، والتنبيه على غسل الأيدي باستمرار، والتنبيه علي أولادكم بعدم شراء مأكولات أو مشروبات من الباعة الجائلين، وفي حالة ظهور أعراض حرارة أو شعور بالبرد، يُلزم الطالب بالجلوس في المنزل.