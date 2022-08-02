الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية الابتدائية بالإسكندرية

أعلن معهد سموحة الابتدائي النموذجي عن التعليمات الخاصة لطلاب المرحلة التمهيدية، بناء على التعليمات الواردة من إدارة التعليم النموذجي بالمنطقة الأزهرية في الإسكندرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد

ونوه المعهد بضرورة الحرص على التعليمات والتي تتلخص في أنه سوف يتم بدء التقديم للطلاب المقبولين من يوم الثلاثاء 2/8/2022 حتى يوم الثلاثاء 16/8/2022 كما أكدوا ضرورة حضور الطفل مع ولي أمره للمقابلة الشخصية عند تقديم الملف.

وشملت الأوراق المطلوبة صورة من نتيجة التنسيق والتي تفيد قبول الطالب بالمعهد وشهادة ميلاد كمبيوتر وعلى ظهرها التطعيمات مختومة بختم الصحة وعدد 2 صورة منها، بالإضافة إلى شهادة صحية من التأمين الصحي بخلو الطالب من الأمراض المعدية وعدد 2 صورة من لأول وآخر صفحة من دفتر التطعيمات ملصق عليه طوابع التأمين والاطلاع على أصل الدفتر.

وأضاف المعهد تقديم طلب الالتحاق به وعدد 4 صورة فوتوغرافية 4x6 حديثة وعدد 5 أظرف خطاب وعلى كل ظرف طابع بريد محلي مسجل عليه الاسم والعنوان بالتفصيل إلى جانب تقديم إقرار من ولي الأمر وعدد 2 صورة من بطاقة ولي الأمر وتقديم بطاقة صحية وبطاقة مدرسية وملف بلاستيك بكبسولة.

وأكد المعهد بضرورة التزام أولياء الأمور بتقديم الملفات حتى الموعد المحدد وأنه لن يتم قبول أي ملف بعد المواعيد المحددة ويعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر في الحاق نجله بالأزهر الشريف لعدم التزامه بالتعليمات.