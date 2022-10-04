«صحة البحيرة» توضح كيفية التعامل مع حالات التسمم بأقراص حفظ الغلة

أصدرت مديرية الصحة بالبحيرة بيانا توضح خلاله طرق التعامل مع مرضى التسمم بقرص حفظ الغلال، مشددة على منع إدخال ماء إلى جوف المريض أوعمل غسيل المعدة بمحلول ملح أوبرمنجانات بوتاسيوم.

تكوين مركب حفظ الغلال

وأشارت «صحة البحيرة» أن قرص حفظ الغلال يتكون من مركب فوسفيد الألومنيوم وتستعمل في حفظ الغلال من الآفات المسببة للتسوس وتحفظ هذه الأقراص داخل عبوات محكمة الغلق بعيدة عن الرطوبة.

وأوضح البيان أنه عند الاستخدام يتم حساب مساحة التخزين الخاصة بالغلال في حجرات أو صوامع محكمة الغلق، ثم يتم وضع الأقراص، وعند تعرض الأقراص إلى الرطوبة الجوية يتصاعد غار الفوسفين للقضاء على الآفة التي تصيب الغلال، مشددة على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب استنشاق غار الفوسفين.

وعن كيفية التعرض للتسمم، أوضح البيان أنه يأتي من خلال الاستنشاق لغار الفوسفين داخل حجرة التخزين، وعن طريق بلع قرص حفظ الغلال بغرض إنهاء الحياة أو خطأ بالإهمال عندما يصبح في متناول الأطفال.

آلية التسمم بقرص حفظ الغلال

وأوضحت «صحة البحيرة» أن التسمم بقرص حفظ الغلال يأتي من تعرض القرص بعد ابتلاعه لحموضة المعدة، فيتم إطلاق غاز الفوسفين وهو مركب سام للخلايا يتسبب في تثبيط الإنزيمات الخلوية الحيوية ويسبب تآكلا مباشرا للأنسجة، كما يسبب انهيار الدورة الدموية والتي تؤدي إلى التأثيرات المباشرة على عضلة القلب، بالإضافة إلى فقدان السوائل وتلف الغدة الكظرية.

كيفية التعامل مع المصاب بالتسمم

ويتم التعامل مع المصاب بالتسمم بقرص الغلة كالتالي:

- منح المريض زيت جوز الهند أو زيت البرافين من 2 إلى 5 زجاجات 50 مل، إذا كان المريض قادرا على البلع، أو عبر الرايل إذا كان المريض غير قادر على البلع، ويبقى الزيت داخل المريض حيث يقوم الزيت باحتواء الحبة، والأهم أنه يحافظ على الرابطة بين الألومونيوم والفوسفيد فيمنع تصاعد غاز الفوسفين الذي يقوم بالتأثير على عضلة القلب.

- يتم إعطاء بيكربونات الصوديوم (2-1 أمبول وریدي) كجرعة مبدئية قبل ظهور نتيجة التحليل لاحتواء الحمضية النتيجة.