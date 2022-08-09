ربة منزل تُنهي حياتها بتناول «حبة حفظ الغلال» في ظروف غامضة بالعجوزة

تُكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض وفاة ربة منزل تناولت حبة حفظ الغلال في ظروف غامضة بالعجوزة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما استدعت أسرة المتوفية لسماع أقوالها.

إخطار من معهد السموم بوفاة ربة منزل

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من معهد السموم بوفاة ربة منزل إثر تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وبالإنتقال تبين أن المتوفية تدعى «هبة.ق.ع.ح»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلوها من ثمه إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية.

فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

وجار تكثيف الجهود للوقوف علي أسباب إنهاء المتوفية لحياتها بتناولها حبة حفظ الغلال السامة، من خلال الاستماع إلى شهادات الجيران وأقوال أفراد أسرتها وفحص علاقة المتوفية بهم وبأقاربها للوقوف على دوافع وأسباب إقدامها على الانتحار، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

في سياق متصل، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من يقدم على إنهاء حياته بدعوى التخلص من المشاكل الحياتية، واهم، لافتًا إلى أن ترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.