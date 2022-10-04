إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة إثر مشاجرة في إدكو بالبحيرة

شهدت قرية زرزارة التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع مشاجرة بين عائلتين إثر الخلاف على مسكن إيجار، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بوقوع مشاجرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى إدكو العام 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات من الجسم جراء وقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات على مسكن إيجار، وجار عمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة وهم مؤمن محمد محمود، 31 سنة، مصاب بجرح بالرأس 10 سم، وسعيد محمد محمود، 37 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وجرح بالرأس، وحسام محمد محمود، 35 سنة، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، ورمضان محمد أبو زيد، 37 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن، ومحمد محمود أبو زيد، 55 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وآية محمد أبو اليزيد، 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات.

تحرير محضر بالواقعة

ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.