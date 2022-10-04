بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم، جراء وقوع مشاجرة بقرية كفر السابي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين إثر وقوع مشاجرة لخلافات الجيرة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في المشاجرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «ياسر لطفي عبدالعليم، 32 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، رجب شعبان عبدالعليم، 40 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، رزق لطفي السيسي، 23 سنة، مصاب بكسر في الحوض، جميعهم مقيمي مركز شبراخيت».

ونقلوا جميعا إلي مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.