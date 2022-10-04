كشف لغز مقتل الطفلة «ملك» بعد العثور على جثتها في ترعة بقنا

كشفت مباحث مديرية أمن قنا غموض العثور على جثة الطفلة «ملك محمد نجار»، 9 سنوات، داخل ترعة كرم عمران بقنا، بعد تغيبها بـ4 أيام.

وتبين من التحريات أن المتهمة في الواقعة تدعى «أميرة. ع»، وهي جارة المجني عليها، وتخلصت من الطفلة داخل حوش مهجور، ووضعت جثتها داخل جوال وألقتها في ترعة القرية.

جارة المجني عليها وراء الواقعة

واعترفت المتهمة، بحسب أقوالها في المحضر، بالواقعة، موضحة أن الطفلة «ملك» ووالدتها كانتا تقومان بمعايرتها بعد سرقتها مبلغا ماليا بقيمة 400 جنيه من أحد أقاربها، وهدداها بفضح أمرها، ما دفعها لاستدراج الطفلة إلى حوش مواشي مهجور وقتلها ووضعها في جوال وإلقائها داخل الترعة بالقرية.

وكان المئات من أهالي قرية كرم عمران في قنا شيعوا اليوم جثمان الطفلة «ملك»، 9 سنوات، يتيمة الأب، وتم دفنها في مقابر العائلة بزمام القرية، وسط حالة من الحزن على وفاتها.

العثورعلى طفلة في ترعة

يذكر أن الأجهزة الأمنية بقنا تلقت بلاغا بالعثور على طفلة في ترعة كرم عمران، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا إلى مكان ترعة، وتم انتشال جثة الطفلة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي صرحت بدفنها.