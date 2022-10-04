إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بقنا

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «مصر - أسوان» الزراعي بالقرب من قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

بلاغ بتصادم سيارتين

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، بالقرب من قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبو تشت.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كلا من محمد أحمد علي، 31 عامًا، من مركز فرشوط، بخدوش بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وزياد عاطف كامل، 22 عامًا، من قرية هو بمركز نجع حمادي، مصاب كسر بالقدم اليسرى، وعبدالرحيم عبداللطيف، 65 عامًا، من قرية المحارزة بمركز أبو تشت، مصاب بكسر مضاعف وجروح بالوجه والكتف، وإصابة زوجته بكدمات متفرقة بالجسم، وحنين عاطف عبدالرحيم، 10 أعوام، مصابة بكسر في عظمة الفخذ اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، وهنا عاطف عبدالرحيم، 7 أعوام، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجروح بالساق اليمنى والوجه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة من الفريق الطبي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.