حسين فهمي لـ رانيا يوسف بشأن «الدريس كود»: المهم اللبس يكون شِيك وحلو

رد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف التي انتقدت فيها فكرة أن يكون هناك «دريس كود» أو نظام لارتداء الملابس، للدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الذي سيُقام نهاية شهر ديسمبر.

حسين فهمي: كل مهرجانات العالم بها «دريس كود»

كانت رانيا يوسف قد أدلت بتصريحات حول قيامها بتصميم بدلة خاصة لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة بعد أن كان حسين فهمي قد أوضح أن هناك مواصفات سيتم تطبيقها على حفلات المهرجان.

حسين فهمي، في تصريحات لبرنامج ذا إنسايدر بالعربي رد على رانيا يوسف قائلا «على راحتها أنا مش همنع حد من الحضور، وكل واحد يلبس المهم يكون اللبس شيك وحلو».

حسين فهمي: مش همنع حد من الحضور

وأضاف: «أنا مش فاهم الناس ليه عاملة أزمة على فكرة الدريس كود، هذه الفكرة مطبقة في كل مهرجانات العالم».

وأشار الفنان حسين فهمي، إلى أنه من العيب استقبال الضيوف الأجانب، بمظهر دون المستوى، فيجب ارتداء بشكل جيد، للفنانين والفنانات، لا سيما أنه وجد جميع اللقاءات الصحفية والتلفزيونية تركز بشكل كبير على الملابس والفساتين والإكسسوارت.

وشدّد حسين فهمي على أن هذا الأمر لن يتكرر، ولن يتم التدخل في حديث مطول عن تصميم الفستان، خاصة أن المهرجان سينمائي فقط، ويجب التحدث بشكل موسع عن السينما والأعمال الفنية، والأفلام المشاركة في المهرجان من جميع الدول سواء بمصر وخارجها.