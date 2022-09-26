تفاصيل مسلسل «عودة البارون» لـ حسين فهمي: يعرض في رمضان 2023

يُشارك الفنان حسين فهمي، في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «عودة البارون»، مكوّن من 15 حلقة فقط، ومن المُقرر انطلاق التصوير اليوم الاثنين، في أحد القصور الموجودة بطريق «مصر -الإسكندرية» الصحراوي.

ويُعيد مسلسل عودة البارون، الفنان حسين فهمي، إلى الدراما التليفزيونية، بعد غيابٍ دام لنحو 7 أعوام، منذ مسلسل «وش تاني» الذي عُرض عام 2015.

أبطال مسلسل عودة البارون لـ حسين فهمي

ويُشارك في بطولة مسلسل «عودة البارون»، بجانب حسين فهمي، عدد كبير من نجوم الوطن العربي، أبرزهم خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.

حسين فهمي يمتلك فندقًا ضمن أحداث عودة البارون

وتدور أحداث مسلسل «عودة البارون» الذي سيُجرى تصويره بين مصر وتركيا، حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عامًا (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

حسين فهمي يواصل تحضيرات «القاهرة السينمائي»

وفي سياق آخر، يواصل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التحضيرات الخاصة بالدورة المُقبلة، على قدّم وساق، بشأن خروجها على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز، وذلك بمشاركة المخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان.