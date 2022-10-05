إخلاء مدرسة ووفاة 3 معلمين والتحقيق مع مديرين.. أخبار «التعليم» في أول أسبوع دراسة

ــــــــــــــــــ

تصدرت أخبار العملية التعليمية، أهم أخبار مصر خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع الأسبوع الأول للدراسة، حيث جرى إخلاء مدرسة في الإسكندرية حرصا على سلامة الطلاب لدخولها الترميم، ووفاة 3 معلمين في ظروف مختلفة.

وقررت مديرية التربية والتعليم، إخلاء مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، وتوزيع الطالبات على مدرستين بالمديرية، نتيجة دخول المدرسة الصيانة كونها مبنى تراثي قديم مهدد بالانهيار، عقب سقوط أجزاء من قشرة السقف في أحد الممرات.

إحالة مديري مدرستين للتحقيق في السويس

وفي السويس، أحالت مديرية التربية والتعليم، مديري مدرستين للتحقيق، أولهما مدير مدرسة تابعة لإدارة الجناين التعليمية نتيجة استخدامه العنف المفرط لعقاب أحد الطلاب بالمخالفة للوائح والقوانين، والآخر مدير مدرسة تابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية والمشرف العام على المدرسة، وطاقم الإشراف اليومي، بسبب التقصير في مهام عملهم.

وفاة 3 معلمين

وتوفي 3 معلمين في ظروف مختلفة، الأول «السيد محمد حسن»، الذي أُصيب بأزمة قلبية أثناء عمله بمدرسة الرمانة بشمال سيناء، والثاني «إبراهيم محمد عبدالوهاب» بعد إلقاء كلمة عن «الرسول» في الإذاعة المدرسية بإحدى مدارس كفر الشيخ، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث أُصيب بإغماء بعدها تبيّن وفاته، والثالثة «أنديرا غاندي الفخراني» التي توفيت أثناء عبورها الطريق أمام مدرسة مطوبس الثانوية التجارية في كفر الشيخ.