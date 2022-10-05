اعترافات المتهم بقتل صديقه في حلوان بعد إحالته للجنايات: «استدرجته وخنقته بحزام»

بعد مرور حوالي أكثر من 8 شهور على ارتكاب كهربائي جريمة قتل بشعة، حينما أنهى حياة صديقه داخل شقته بمنطقة حلوان جنوب القاهرة بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 13422، جنح قسم حلوان لسنة 2022، المقيدة برقم 918 لسنة 200 كلي حلوان، انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم أمس الثلاثاء بمقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وتم تأجيل القضية لجلسة 9 نوفمبر.

اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق

خضع المتهم لجلسة تحقيق، أدلى فيها باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث قال: «استدرجته إلى شقتي اللي في حلوان، عشان نسهر مع بعض عادي، زي أي يوم ولما وصل الشقة، وقتها كنت ناوي إني أخلص عليه، ورحت جايب الحزام بتاعي وحطيته حولين رقبته وأنا واقف وراه ونزلت به على السرير ورجلي اليمين في ضهره، لحد ما لقيت رجله ارتعشت وسابت ولسانه طلع برا وساعتها معرفتش أعمل إيه وفضلت أدعك في صدره عشان يفوق لكن عرفت إنه مات من لسانه ووشه ازرق، وبعدها مزقت الجثة وتخلصت من الأشلاء ورميتها في مناطق حلوان».

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهم يقول تامر الشايب المحامي والخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إن من المتوقع ان يعاقب المتهم طبقًا ماورد ابلمادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.