ننشر أمر إحالة المتهم بقتل صديقه في حلوان للجنايات.. اعرف العقوبة

حصلت «الوطن» على أمر إحالة «هشام.ع.م» الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، المتهم بإنهاء حياة صديقه وإلقاء جثته بإحدى مناطق مدينة حلوان جنوب القاهرة بسبب خلافات مالية بينهما، إلى محكمة جنايات القاهرة.

بدأت جلسات محاكمة المتهم اليوم الثلاثاء، بمقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وتم تأجيل القضية لجلسة 9 نوفمبر للإطلاع.

خدعة المجني عليه

وذكر أمر إحالة المتهم في القضية التي حملت رقم 13422، جنح قسم حلوان لسنة 2022، المقيدة برقم 918 لسنة 200 كلي حلوان، أن المتهم يوم 10 /3 /2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه «أحمد إبراهيم أحمد م» الشهير بأبو يوسف مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فأعد لذلك مخططا واستدرجه إلى مسرح الجريمة، وخدعه بإحضار شىء على خلاف الحقيقة كذبا، فلما أجاب المجني عليه دعوته وما ظفر به حتى التف خلفه وطوق رقبته بحزام جلدي، ثم طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته، ولم يدر إذ مثل بجثمانه تقطيعا بأدوات وصفها تمهيدًا لإخفاء جريمته أثرًا وتخلص من أعضائه غيبًا على النحو المبين.

ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهم حاز سلاحا أبيض وأدوات «سكين، ساطور، صاروخ كهربائي» التي تستخدم في الاعتداء على المجني عليه.

الموقف القانوني

يقول المحامي إبراهيم عبد العزيز الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إن الجاني من المتوقع أن تتم معاقبته طبقًا ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأشار إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.