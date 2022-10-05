«سم العقارب» مشروع شبابي لإنتاج الأمصال في الوادي الجديد.. الجرام بـ10 آلاف جنيه

كنوز تفوح منها رائحة الموت، دائماً ما يبحث عشاق المغامرات عن أشياء بسيطة تحقق لهم استقرار الأوضاع المادية وحتى وأن كلفتهم مشاق كبيرة، وقد يلجأ بعضهم إلى العقارب أخطر الكائنات على وجه الأرض، لاستخلاص سمومها.

يبدو لك الأمر غريباً، ولكن الحقيقة أن سم العقرب هو الأغلى حول العالم، وكان لمحافظة الوادي الجديد نصيب الأسد من هذا السائل، نظرا لطبيعة الوادي الجديد الصحراوية والتي تعيش فيها تلك الحشرات القاتلة.

الخطوة الأولى.. تجميع العقارب من المزارعين

يقول محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، إنه أطلق مشروعا استلهم فكرته من شاب قدم إليه، وعرض عليه فكرة مشروع لشراء العقارب من المزارعين ومن ثم تجميعها واستخلاص سمومها لاستخدامها في تصنيع مصل العقارب.

تخصيص 200 فدان لإنشاء مزرعة نحل للعقارب

طرح محافظ الوادي الجديد، إعلانا عن شراء العقرب الواحد من المزارعين بسعر من يتراوح من 1.5 جنيه وحتى 2 جنيه، بينما أقدم مجموعة من الشباب على شراء الجوارب للفلاحين لاصطياد العقارب بطريقة آمنه، وتم تخصيص 200 فدان لإنشاء مزرعة نحل حتى تتغذى عليها العقارب تحت إشراف وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري، حيث يمكن يتراوح سعر الجرام الواحد من 8 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه.

جمع 50 ألف عقرب في المرحلة الأولى

يرى المهندس أحمد عبده، صاحب فكرة مشروع سم العقرب في الوادي الجديد، أن مشروعه كان حلم كبيرا وتحقق، متابعا: استهدفت جمع 50 ألف عقرب في المرحلة الأولى، وبعد حصولنا على الأرض، كان العمال يسابقون الزمن للانتهاء من المبنى الذي يتم جمع العقارب به.

ولفت صاحب مشروع سم العقرب، إلى أن محافظ الوادي الجديد خصص الأراضي للمشروع بعيداً عن المربع العمراني بقرية الموهوب بنحو 7 كيلو مترات، مشيرا إلى أن المشروع فريد من نوعه على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، مؤكدا أنه تم استخراج أول باكورة إنتاج ليتم استخدمها في صناعة أدوية مضادات السموم وعلاج أمراض السرطان والأورام وارتفاع ضغط الدم.

وقال المهندس محمد عبد الوهاب، الشريك الثاني في المشروع، «هدفنا الأساسي هو أن نغطي مساحة 200 فدان بمختلف الزراعات، سواء كانت منها نباتات عطرية وطبية، وأيضا المحاصيل القومية التي يتميز بها الوادي كأشجار النخيل والتي تخدم المشروع، بالإضافة الى وجود منحل صغير يتغذي عليه العقارب».

وتابع: «يتم جمع العقارب من المزارع والقرى والتي تنتشر فيها مئات بل آلاف العقارب، بالاتفاق مع أصحاب البيوت والأراضي».