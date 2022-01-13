«فاكسيرا»: نوفر أمصال مضادة للدغات العقارب والثعابين لدول أفريقيا

قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن الشركة تنتج أمصالا مختلفة للوقاية من لدغات العقارب والثعابين بمختلف أنواعها، حيث تحصل على عينات كاملة من كافة أنواع العقارب والثعابين في القارة الأفريقية، لإنتاج المصل المضاد للدغاتها والوقاية من الإصابة بالتسمم.

توفير أمصال لدول أفريقيا

وأضافت هبة والي في تصريحات لــ«الوطن»، أن فاكسيرا توفر الأمصال المضادة للعقارب والثعابين في كافة دول الصحراء الكبرى بأفريقيا، موضحة أن هدف الشركة هو تغطية حاجة السوق الأفريقي من الإنتاج الخاص بالأمصال المضادة للدغات السامة من العقارب والثعابين لكافة شعوب القارة.

مخزون استراتيجي من الامصال

وتابعت رئيس فاكسيرا، أنه يوجد لدينا فائض كبير من الأمصال تحسبا لأي وضع طارىء من الموجات السيول أو التقلبات التي تتعرض لها بعض المحافظات والتي تتسبب في خروج الثعابين والعقارب من مخابئها، مثل السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان الأيام الماضية وتم التعامل وتغيير كافة أنواع الامصال للمواطنين الذين تعرضوا للدغات العقارب.

تغطية السوق المحلي

وأكدت والي، أن فاكسيرا تهدف خلال الفترة المقبلة لتغطية حاجة السوق المحلي من اللقاحات والأمصال بنسبة تصل لـ80% بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذه خطة مبدئية يمكن أن تزيد نسبة التغطية وفقًا للتوسعات والاتفاقيات التي تجريها فاكسيرا مع الشركات المصنعة للقاحات من خلال الحصول على المادة الخام، أو من خلال نقلة كلية لعملية تصنيع اللقاح داخل فاكسيرا.

وشددت رئيس «فاكسيرا» على أن هناك خطة شاملة من خلال التوسع في إنتاج اللقاحات والأمصال وتغطية حاجة السوق المحلي والسوق الأفريقي للوقاية من مخاطر الأمراض والفيروسات المنتشرة في القارة.