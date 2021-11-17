مواطن أسواني عن «هجوم العقارب»: شوفنا الموت ولا كأنها أفلام أمريكاني

حكى مواطن من محافظة أسوان يُدعى «فتحي» تفاصيل تعرضه لـ لدغة عقرب بسبب سيل أسوان الذي وقع مؤخرًا، وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني من القرى المتأثرة بالسيول في أسوان، وأذيع في حلقة الأربعاء من برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال «فتحي»: «كنت نايم والسيل نازل علينا وكنا نايمين أنا والعيال عادي وكنت مشغل التلفزيون وبعدين سمعت صوت غريب وأنا طالع اتفاجئت بالمية ولقيت العقربة ركبتني على طول وهي كانت جاية من المية ومبقتش عارف أنقذ العيال ولا أنقذ نفسي وكل واحد في همه».

ولا أكشن الأفلام الأمريكاني

وأكد فتحي أنهم تعرضوا للموت: «شفنا الموت بعنينا ولا أفلام أمريكاني ولا أكشنات وفي حياتنا ما شفنا سيل نازل من الجبل على البلد غرقها ومليان ثعابين على عقارب وإحنا بندوس على العقارب لكن شايلين هم عيالنا».

وأوضح أن أبناءه لم يتعرضوا للدغ «العيال زي الفل وأنا لحقني العقرب وإخواتي وأولاد عمي شالوا معايا العيال والحمد لله رب العالمين»، لافتًا إلى أنه يقيم حاليًا هو وأسرته مع شقيقه «حاليًا قاعد عند أخويا في بيته التاني».

وكشف «فتحي» عن العقرب الذي لدغه حيث أصر على أن يقتله ويضعه في «صفيحة» :«صممت أجيب العقرب اللي لدغني وجبته وده نوع ذكر من أنثى».