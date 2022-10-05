تريلا تقتحم موقف «الألف مسكن» وإصابة عدة أشخاص بينهم 2 حالتهما خطيرة

شهدت القاهرة حادثة غريبة، حيث اصطدم سائق سرقة سيارة نقل كبيرة، بسيارتين مركونتين أمام نادي الشمس وواصل طريقه حيث لم يكن في السيارتين أي ركاب، ونتج عن الواقعة عدة إصابات، ويبدو أنه لم يستطع السيطرة على السيارة، حيث قال شهود عيان إنه سارق السيارة.

نخلة تنهي مغامرة السائق المتهور

وبحسب مصادر لـ«الوطن» فإن السائق هرب بالسيارة ودخل موقف الألف مسكن واصطدم بـ2 ميكروباص وانتهت مغامرته بالاصطدام بنخلة وهي التي تسببت في إيقافه، وضبطه الأهالي وأبلغوا الشرطة.

عدة إصابات ولا توجد وفيات

وذكرت مصادر أن الحادث لم ينجم عنه أي وفيات ولكن حدثت بعض الإصابات منهم 2 في حالة خطيرة بينما ألقي القبض على السائق وسلمه الأهالي لقسم النزهة بعد «علقة ساخنة».

وما زالت السيارات التي تم تدميرها بواسطة السائق موجودة حتى الآن ولم يتبين كون الذي تم القبض عليه تحت تأثير المخدر من عدمه، حيث يخضع الآن للتحقيق لمعرفة أسباب ارتكابه الحادث بواسطة الأجهزة الأمنية، وسنوافيكم بالتفاصيل.