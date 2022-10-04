موكب مهيب لتشييع جثمان واعظ بالأزهر لقي مصرعه في حادث بقنا

خيم الحزن على الآلاف من أهالي قرية الأوسط سمهود التابعة لمركز أبوتشت بقنا، خلال تشييع جثمان واعظ أزهري لقي مصرعه اليوم في حادث سقوط سيارته مع أخرى في ترعة الفؤادية بدائرة المركز.

وامتد موكب جنازة جثمان الشيخ كرم عطا شاكر، واعظ في الأزهر الشريف بمركز أبوتشت، لمسافة كيلو متر، حتى تم تشيعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بدائرة مركز أبوتشت.

موكب مهيب لتشييع واعظ أزهري

وقال علي عبدالرحيم، أحد أبناء القرية، إن موكب جنازة الشيخ «عطا» مهيب، وامتد لمئات الأمتار من مسجد القرية حتى المقابر التي دفن بها، موضحا أن سمعته الطيبة في البلاد والمراكز المجاورة في المحافظة وفي سوهاج أعطت الجنازة ثقلها، حيث حضر بها أشخاص من كل مكان، لما كان يتمتع فيه الفقيد من سعمة حسنة، متابعا «بلغ عدد المشيعين نحو 3 آلاف مواطن، وكان ذلك مع قرب غروب شمس اليوم، وتحس إن الجنازة حجبت أشعة الشمس».

الشيخ كرم عطا شاكر، من مواليد قرية المخلبطية بالأوسط سمهود في مركز أبوتشت، يعمل واعظا بمركز أبوتشت التابعة لمنطقة وعظ قنا، وعُرف عنه الطيبة وحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجميع، وكان خطيبًا مفوهًا، ولديه قبول لدى الجميع، وتمتع بمكانة كبيرة وسط أهل أبوتشت.

سقوط سيارتين في ترعة الفؤادية

وكان شخصان لقيها مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، وانقلابهما داخل ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع هاني مسعد غبريال، من كوم البيجا بمركز فرشوط، وكرم شاكر أبو المجد، واعظ في الأزهر الشريف من قرية المخلبطية بمركز أبوتشت، سائقي السيارتين، وإصابة 3 آخرين.

وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.