مصرع شاب إثر حادث تصادم بقرية كوم الفرج في البحيرة

لقى شاب مصرعه قبل قليل، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى أبو المطامير جثة شاب، إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر محضر.

تحديد هوية المتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، تبين وفاة «أشرف. م. م»، 25 سنة مقيم قرية كوم الفرج بأبو المطامير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.