تماثل 11 معلمة من المصابات في حادث انقلاب سيارة بسوهاج للشفاء

تماثلت 11 معلمة من المصابات في حادث انقلاب ميكروباص في دار السلام بسوهاج، للشفاء وغادرن مستشفيي سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي، متجهات إلى منازلهن بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وقال ياسر محمود أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه تابع حالة المصابات في الحادث مع إدارتي «سوهاج الجامعي» و«دار السلام المركزي»، وقام بزيارته للاطمئنان عليهن.

مصرع معلمة في الحادث

فيما نعى وكيل «تعليم سوهاج»، مُعلمة تدعى «زينب»، ضحية الحادث، موضحا أن جميع المعلمات من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، ويعملن في إحدى المدارس الخاصة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك لقرب المسافة بين المدينتين، حيث يفصلهما كوبري علوي يقطع ضفتي نهر النيل.

3 مصابات في المستشفى

وتابع وكيل «تعليم سوهاج» أن جميع المصابات تعافين وعدن لمنازلهن، عدا 3 معلمات حالتهن كانت خطيرة بسبب وجود نزيف، ثم استقرت حاليا، موضحا أنه اطمأن عليهن تليفونيا بعد زيارتهن صباح اليوم.

إخطار بانقلاب ميكروباص

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخلها 15 معلمة من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، وقد توفيت إحداهن وأصيب الأخريات.