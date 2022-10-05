6 عادات لـ حنان مطاوع تكشف ميولها ومحاذيرها: كائن نهاري.. وبتشتغل 3 شهور

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، في لقاء كشفت خلاله بعض الأسرار عن حياتها الشخصية وعادتها والأدوار الفنية التي قدمتها خلال الفترة الماضية، بخاصة تلك التي جمعتها مع يحيي الفخراني ودورها في مسلسل «بت القبايل».

وخلال السطور التالية نقدم، أبرز ما ذكرته حنان مطاوع عن عاداتها الشخصية، كما يلي:

1- أنا زي الناس الطبيعية وبنام الساعة 12 أو 1، عشان بنتي بتنام بدري.

2- مبحبش السهر وأنا كائن نهاري زي ما ربنا خلقنا، بنصحى بالنهار وبنام بالليل.

3- أتمنى أبقى تريند بعمل ونجاح مش بشوشرة وحاجة شخصية، بالعكس لما بيحصل تريند بحاجة شخصية بتوتر.

4- أكتر حكمة أؤمن بيها «لا تسيري مع التيار، لكن كوني أنتي التيار».

5- تركيبتي هادية شوية ومتأنية ومتأملة، ومبحبش الصخب والدوشة.

6- مبشتغلش طول الوقت، لكن بشتغل 3 شهور في السنة والفترة اللي ببقا قاعدة فيها في البيت، ببقى مركزة معاها طول الوقت وبدي بنتي كل الاهتمام.