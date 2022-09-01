حنان مطاوع عن منافسة «قابل للكسر» بمهرجان العالم: أتمنى نرفع رأس مصر

عبرت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها لحصول فيلمها «قابل للكسر» على جوائز دولية ومحلية، قائلة: «إن الفيلم حصل على 7 جوائز بشكل عام، منها 5 جوائز كأفضل ممثلة، 4 دولية وجائزة من المركز الكاثوليكي في مصر».

«مطاوع»: إحنا بنمثل بلدنا والفن المصري

وأضافت حنان مطاوع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الإبداع في مصر»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية مي حامد، اليوم الخميس، أنها تتمنى حصول الفيلم على جائزة في مهرجان العالم بالهند، متابعة: «إحنا بنمثل بلدنا والفن المصري، وأتمنى نرفع رأس بلدنا عاليا».

وأشارت إلى أن فيلم «قابل للكسر»، من الأفلام المستقلة بمعنى أنه لا يوجد دعم مادي أو جهات إنتاج ضخمة له، فمنتج الفيلم هو أحمد رشوان بجانب خالد خطاب، والفيلم أنتج بجهود ذاتية، «اللي باع شقته واللي باع عربيته، وكلنا استغنينا عن أجورنا ومخدناش حاجة خالص من الفيلم، مبسوطة بالتجربة دي وحباها».

حنان مطاوع: شخصيتي بالفيلم قليلة الانفعالات

وأوضحت حنان مطاوع، أن الفيلم تجربة خاصة جدا وأحد أحلام أحمد رشوان إنتاج هذا الفيلم، متابعة: «حبيت شخصية نانسي اللي بعملها.. وحسيت أنه شبه شريحة من المصريات، وإن فيه تحدي كبير جدا، لأن الدور ده فيه قليل من الانفعالات.. والشخصية معبأة بمشاعر لكن مقتصدة جدا في التعبير عنها، ومذهولة من كم الجوائز الدولية من اللجان التحكيم الأجنبية».