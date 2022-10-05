اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة

تنطلق بطولة الصعيد للمياه المفتوحة، اليوم، بمشاركة 120 سباحًا من محافظات الصعيد، أمام الممشى النهري الجديد في مدينة أسوان، بعد توقف دام نحو 40 عامًا.

السباق في مياه النيل

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، إنّ هذه البطولة مهمة جدا لأهل الصعيد، لافتًا إلى أنها تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي «الرياضة أمن قومي»، وتعيد الذاكرة إلى 40 سنة ماضية، عندما كان السباق يحدث في مياه النيل المفتوحة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن البطولة سيشارك فيها 16 سباح وسباحة من المنتخب المصري للسباحة، بينهم 7 سباحات و9 سباحين بالإضافة إلى لاعبي الصعيد.

السباق على مرحلتين

وتابع أنّ السباقات ستكون على مرحلتين، الأولي من عمر 14 سنة حتى 17 عامًا سنة لمحافظة 2 كيلو متر، والمرحلة المفتوحة سيشارك فيها المنتخب لمحافظة 3 كيلو متر، لافتًا إلى إقامة احتفالية مسائية احتفالا بانتصارات أكتوبر بالمسرح الروماني بأسوان الجديدة.

من جانبه، قال المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، إن اليوم يعد تاريخًا مميزًا في رياضة السباحة بصعيد مصر، بإعادة سباقات السباحة في المياه المفتوحة بعد توقف دام نحو 40 عامًا، مشيرًا إلى أن السباق، اليوم، سيكون تحت رعاية مباشرة من المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، وحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.