«حياة كريمة» في جامعة القاهرة لتوعية الشباب بأكبر مشروع تنموي على أرض مصر

استضافت جامعة القاهرة تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فريق مؤسسة حياة كريمة، في محاضرة تعريفية عن جهود المبادرة بضرورة توعية الشباب الجامعي بالمشروع القومي والذي يستهدف الارتقاء بحياة آلاف الأسر المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر فعاليات اللقاء، الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وآية عمر رئيسة مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، والدكتور أحمد شعيب منسق المبادرة بمحافظة الجيزة، والدكتورة سمر سعد عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي، وشانا مسعود رئيسة قطاع العلاقات الدولية، ووكلاء كليات جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، والعاملون.

إسهامات الجامعة في «حياة كريمة»

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جهود وإسهامات الجامعة في المبادرة من خلال القوافل التي تطلقها في عدد من القرى والمحافظات، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

ودعا سامي، المجتمع الجامعي بأن يكون له دور فعال داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن رابطة خريجي جامعة القاهرة لها دور مهم في المبادرة يمثل قوة لا يستهان بها، مشيدًا بدور شباب مصر في قيادة التنمية في قرى مصر.

حصر القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتقديم الدعم

ومن جانبها، استعرضت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، جهود المبادرة في إجراء دراسات للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وتحديد احتياجاتها، وإعداد خطة تنموية شاملة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وسد الفجوة التنموية، والاستثمار في بناء الإنسان، وإحياء قيم المسؤولية المجتمعية التي تهتم بمشاركة كل المواطنين في تنفيذ أعمال المشروع القومي، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعيشي للمواطن.

كما استعرضت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، محاور المبادرة والتي تمثل أهمها في بناء الإنسان مثل سكن كريم، وتعليم، وصحة عامة، وصرف صحي، ومياه شرب، وكهرباء، وغاز، واتصالات، ومساعدات إنسانية، وتدخلات اجتماعية، وطرق، وزراعة وبيئة وري، وفرص عمل، وثقافة وتوعية، والتمكين الاقتصادي للأهالي والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الأعمال المناسبة لهم، بما يساعدهم في توفير احتياجات أسرهم.

وتحدثت عن مراحل المبادرة التي تستهدف التواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة، وإلقاء المحاضرات داخل الكليات، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة لطلاب الجامعات وفق النطاق الجغرافي لهم، واختيار عدد من طلاب الجامعات للتدريب داخل مؤسسة حياة كريمة.