بدء تسكين طلاب كليات طب وصيدلة المقبولين في المدن الجامعية بالأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن بدء تسكين المرحلة الأولى لطلاب كليات البنين بأسيوط بالمدن الجامعية التابعة لها، حيث يتم اليوم تسكين طلاب كليه الطب البشري وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان «امتياز وجميع الفرق»، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

نتيجة تسكين المدن الجامعية

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن نتيجة تسكين المدن الجامعية للعام الدراسي 2022-2023 يمكن الاطلاع عليها عبر بوابة خدمات جامعة الأزهر الإلكترونية أو من خلال الضغط هنا.

وتشدد الإدارة المركزية للمدن الجامعية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال عملية التسكين، وتقديم شهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعتين «الأولى - الثانية».

تسكين المرحلة الأولى بالمدن الجامعية

وأضاف المركز الإعلامي أنه على الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة نتيجة الطالب، والتقدم بملف محتواه التالي:

- عدد 5 صور شخصية.

- عدد 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «الطالب / ولى الأمر / الضامن» مع الاطلاع على الأصل.

- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر على كود 6451 لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية على كود 65830 لطلاب السكن الاقتصادي فقط، مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري شهر أكتوبر

وأكدت جامعة الأزهر على جميع طلاب المتقدمين على الموقع الالكتروني حالات خاصة الحضور إلى المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط بداية من اليوم، وذلك لمدة عشرة أيام، وتقديم أوراقهم واستكمال باقي الأوراق الخاصة.