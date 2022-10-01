بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية «الفترتين» اليوم.. والفترة الواحدة غدا

انطلق الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية ذات الفترتين الصباحية والمسائية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 اليوم، بكل المراحل التعليمية التابعة للأزهر الشريف، على أنَّ تبدأ الدراسة بمعاهد الفترة الواحدة غدا الأحد.

بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية خطة الدراسة ومواعيد بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والأزهر الشريف في موعد واحد.

إحياء ذكرى المولد النبوي والسادس من أكتوبر

وتحتفل المعاهد الأزهرية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويشارك في الاحتفالات بذكرى المولد النبوي وانتصارات السادس من أكتوبر الإدارات والمعاهد الأزهرية فى جميع المحافظات في يوم واحد وتوقيت محدد، علما بأن الاحتفالات سوف تبدأ من خلال طابور الصباح يوم 10 أكتوبر في الساعة العاشرة صباحاً.

يذكر أنَّه تمّ توجيه الدعوة بالحضور والمشاركة لشيوخ وعلماء الوعظ، إلى جانب مشاركة الطلاب الموهوبين على اختلاف مواهبهم لتلاوة القرآن والإنشاد الديني والوطني وإلقاء الشعر والابتهال والمديح بما يتناسب مع هاتين المناسبتين الكريمتين.