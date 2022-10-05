سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية.. عيار 21 بـ1087 جنيها

ما زالت التغيرات مستمرة على أسعار الذهب على الصعيد المحلي داخل مصر، إذ عاود المعدن الأصفر الانخفاض مرة أخرى بنحو 5 جنيهات لجميع الأعيرة، ويأتي تراجع السعر في إطار سلسة الانخفاضات المتتالية التي يشهدها الذهب منذ صباح السبت الماضي، إذ بلغ قيمة التراجع في ذلك الوقت بين 15 و20 جنيهًا للجرام، كما انخفض سعر الأوقية بالبورصات العالمية لنحو 1663.6 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في البورصة المحلية، ووفقًا للبيان الصادر من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي جاءت كما يلي، دون حساب المصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1242 جنيهًا.

- بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1087 جنيهًا.

- وصل جرام الذهب عيار 18 إلى 932 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 725.4 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب 8752 جنيهًا.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

يذكر أن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، قد كشف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، أن التباين الذى يشهده سوق الذهب حاليًا، يرجع إلى تأثير الأحداث العالمية من تضخم اقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية، على بورصة المعدن الأصفر عالميًا، لذا هناك فترات تشهد ارتفاعات مختلفة وأخرى تشهد انخفاضات، بالإضافة إلى بعض العوامل المحلية، مثل ضعف الإقبال على الشراء مقابل وجود زيادة في المعروض.