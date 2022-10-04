الذهب ينخفض بنسبة 3% خلال الشهر الجاري عالميا

اخترق الذهب مستويات 1700 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد وتراجع الدولار بسبب بيانات التصنيع الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما أثار الآمال في أن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ وتيرة زيادات سعره.

بحسب «تريدينج إيكونوميكس» يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير جداول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يقلل بشكل أكبر من الرهانات على رفع أسعار الفائدة إذا استمر في إظهار سوق عمل هادئ.

أظهرت أحدث البيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2021.

أدنى مستويات أسعار الذهب

ووصل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 دون 1620 دولارًا للأونصة الأسبوع الماضي، حيث أخاف ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين بعيدًا عن غير العوائد.

تاريخيا، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 دولار في أغسطس من عام 2020.

توقعات الأسعار في المستقبل

من المتوقع أن يتداول الذهب عند مستوى 1642 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، كما تشير التوقعات إلى أنه التداول عند 1587 في غضون 12 شهرًا.

وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 3% تقريبًا حتى الآن، خلال الشهر الجاري، ويجرى تداوله بنسبة 20% دون أعلى مستوى لهذا العام.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع أن تصل تكاليف الاقتراض إلى 4.6% بحلول مارس 2023، ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مع رهانات تسعير المقايضات على أن معدل الإيداع لديه سترتفع النسبة إلى 3% بحلول مايو 2023.