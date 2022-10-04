سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. انخفاض كبير

لليوم الثالث على التوالي، انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية ومحلات الصاغة، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، وسجل في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 1094 جنيهًا، واستقر سعر الأوقية عند 1712.5 دولار، وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وفيما يلي، ننشر سعر الذهب الآن في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية وباقي الأعيرة وفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية:

سعر الذهب الآن

وتراجع سعر الجنيه الذهب عيار 21، الذي يزن 8 جرامات نحو 80 جنيها اليوم فقط، إذ سجل في محلات الصاغة نحو 8752 جنيهًا، مقابل 8832 جنيهًا صباح اليوم، أما سعر جرام الذهب عيار 24 وهي السبائك الذهبية خسر نحو 11.5 جنيه في الجرام الواحد اليوم، ليسجل وقت الإغلاق نحو 1250.2 جنيه، مقابل 1261.7 جنيه صباح اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 937.7 جنيه، مقابل 946.2 جنيه صباح اليوم بفارق 8.5 جنيه، في حين كان الانخفاض الأقل من نصيب عيار 14 الذي وصل لنحو 6.6 جنيه، ليباع في المحلات الآن بسعر 731.4 جنيه، مقابل 738 جنيها صباح اليوم.

وأكدت الشعبة العامة للذهب، أن القيمة المعلنة لأسعار الذهب يوميًا لا تتضمن المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، التي تختلف حسب العيار والمحل.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عيار 21 الذي يعتبر النوع الأكثر انتشارًا وبيعًا في مصر بسبب انخفاض قيمة مصنعيته، خسر اليوم فقط نحو 10 جنيهات، ليباع الآن في المحلات بسعر 1094 جنيهًا للجرام، مقابل 1104 جنيهات في بداية التعاملات اليوم بأسواق المال.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

كشفت الشعبة العامة للذهب عن أسباب انخفاض أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي ليصل لأدنى مستوى له خلال الشهر الماضي، بسبب استمرار زيادة حجم المعروض في المحلات، فضلا عن انخفاض أسعار الذهب عالميًا.