سعر الذهب اليوم في مصر.. زيادة 9 جنيهات لجميع الأعيرة

تباين جديد شهدته أسعار الذهب على الصعيد المحلي، خلال تعاملات اليوم ببورصة الذهب، حيث عاد الذهب للارتفاع مرة أخرى بنحو 9 جنيهات لجميع الأعيرة وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته مساء أمس، والذي وصل إلى نحو 15 جنيهًا، بعد وصول سعر الأوقية في البورصات العالمية لنحو 1663.6 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وعن أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر، سجلت الأسعار التالية، دون احتساب الضرائب والمصنعية والدمغة:

- بلغ سعر الذهب عيار 21، 1094 جنيه.

- وصل جرام الذهب عيار 18 إلى 938 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 8752 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1250 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 729.4 جنيه.

وأكدت شعبة الذهب، أن جميع الأسعار المعلن عنها حتى الآن، دون حساب المصنعية التي تتغير بين محل وآخر في أسواق الصاغة.

زيادة المعروض من الذهب

من جانبه أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية صباح اليوم مع قناة «dmc»، أن زيادة المعروض من الذهب عملت على انخفاض الفارق بين السعر المحلي والعالمي، لذا شهد الذهب انخفاض بمنتصف تعاملات أمس، وعاد اليوم للارتفاع مرة أخرى مع الارتفاع العالمي، حيث قد تخطى سعره حاجز 1700 دولار للأوقية.